Донецк, 28 мая, 2023, 08:55 — ИА Регнум. ВСУ утром 28 мая в течение часа выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по жилым кварталам Донецка и Макеевки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Николай Тришин/ТАСС Осколки снаряда после обстрела со стороны ВСУ

По его информации, в 06:05 были обстреляны Куйбышевский и Киевский районы Донецка, ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

В 07:20 по Куйбышевскому и Киевскому районам города со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В 07:45 был обстрелян населённый пункт Макеевка, по нему было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

В 7:50 по Куйбышевскому и Кировскому районам было выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

Как передавало ИА Регнум, в Донецке снаряд ВСУ попал в квартиру многоэтажного дома. Информация о пострадавших уточняется. Ранее, 27 мая, Кулемзин рассказал о продолжающихся «хаотичных обстрелах» жилых кварталов Донецка со стороны ВСУ. В Киевском районе города в одном из частных домов была повреждена кровля, в Куйбышевском районе повреждения получили два частных дома — осколками были посечены кровли, фасады, вылетели стёкла.