В Турции открылись избирательные участки
В Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов
Анкара, 28 мая, 2023, 08:28 — ИА Регнум. В Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
По всей республике установили свыше 191 тыс. избирательных урн, число избирателей превышает 60 млн человек.
По итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий президент Турции и единственный кандидат от блока «Республиканский альянс» Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%.
Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.
Ранее о том, что Эрдоган одержит победу во втором туре президентских выборов, свидетельствовали результаты опроса, проведённого центром Areda Survey. По их данным, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4% избирателей, за Кылычдароглу — 47,6%.