Анкара, 28 мая, 2023, 08:28 — ИА Регнум. В Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.

SEDAT SUNA/EPA/ТАСС Избирательный участок в Турции

По всей республике установили свыше 191 тыс. избирательных урн, число избирателей превышает 60 млн человек.

По итогам первого тура президентских выборов наибольшее количество голосов набрал действующий президент Турции и единственный кандидат от блока «Республиканский альянс» Реджеп Тайип Эрдоган — 49,51%.

Второе место занял его соперник из оппозиционного блока «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Ранее о том, что Эрдоган одержит победу во втором туре президентских выборов, свидетельствовали результаты опроса, проведённого центром Areda Survey. По их данным, за Эрдогана готовы проголосовать 52,4% избирателей, за Кылычдароглу — 47,6%.