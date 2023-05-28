Белгород, 28 мая, 2023, 08:32 — ИА Регнум. В Белгородской области принято решение завершить учебный год досрочно в приграничных муниципальных образованиях региона. Об этом 28 мая написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Алексей Майшев/РИА Новости Школьный класс

«Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, плюс Яковлевский, плюс Новооскольский городские округа, завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов», — написал он, уточнил, что все необходимые распоряжения были даны.

Он также отметил, что с 29 мая в администрациях Шебекинского и Грайворонского округов через школы будет начат дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами региона.

Гладков также отметил, что по сравнению с 27 мая эта ночь прошла спокойно. Сведения об обстрелах и новых происшествиях не поступали.

Глава региона отметил, что раненые дети, которые пострадали 27 мая в Шебекино, сейчас находятся в областной больнице. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, если будет нужно, то они будут отправлены в Москву.

Как передавало ИА Регнум, вернувшийся из Шебекино губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город пять раз за день был под обстрелом ВСУ. Глава региона при попытке заехать в Шебекино попал под обстрел. В результате обстрелов города повреждения получили 70 квартир в 11 домах, а также шесть частных домов, два предприятия, объекты трёх фирм и 12 автомобилей. Глава региона пообещал, что работу энергоснабжающих предприятий восстановят до 01:00 28 мая.