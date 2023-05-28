Киев, 28 мая, 2023, 08:13 — ИА Регнум. В городе Никополе Днепропетровской области Украины повреждены газопровод и линия электропередачи, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Повреждены газопровод, линия электропередачи в Никополе», — написал Лысак в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве после серии взрывов начался пожар на одном из предприятий в Голосеевском районе.

По информации украинских СМИ, взрывы прогремели в Киеве, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.