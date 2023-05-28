Варшава, 28 мая, 2023, 08:12 — ИА Регнум. В Германии сознательно переворачивают исторические моменты, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте. Своё мнение на этот счёт высказал польский историк Войцех Полак изданию wPolityce.

Историк Полак заявил, что немцы сознательно пытаются сделать из поляков виновников Холокоста
Андрей Чепакин ИА REGNUM
Мемориал жертвам Холокоста «Яма»

Эксперт пояснил, что он обратил внимание на статьи в СМИ о лекциях в Германском историческом институте, где говорится, что поляки причастны к геноциду евреев.

Полак пояснил, что когда говорят, что преступления против евреев совершали нацисты и концентрационные лагеря располагались в основном в Польше, то складывается впечатление, что этими нацистами были поляки.

«Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции», — возмутился историк, добавив, что замена слова «немцы» на «нацисты» в отношении этих преступлений способствует такому переносу акцента.

Эксперт также считает, что из-за некачественного исторического образования на Западе часто верят ассоциациям и ложным стереотипам.

Как сообщало ИА Регнум, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов уверен, есть очень логичная и глубинная связь между тем, что 78 лет назад Россия покончила с фашизмом (и в том числе — с концлагерями и другими бесчеловечными нацистскими изобретениями), и тем, что происходит сейчас, когда Москва снова выступает как самый убеждённый противник нацизма.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью изданию Financial Times допустил, что Варшава может претендовать на получение репараций от России.