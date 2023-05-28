Варшава, 28 мая, 2023, 08:12 — ИА Регнум. В Германии сознательно переворачивают исторические моменты, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте. Своё мнение на этот счёт высказал польский историк Войцех Полак изданию wPolityce.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Мемориал жертвам Холокоста «Яма»

Эксперт пояснил, что он обратил внимание на статьи в СМИ о лекциях в Германском историческом институте, где говорится, что поляки причастны к геноциду евреев.

Полак пояснил, что когда говорят, что преступления против евреев совершали нацисты и концентрационные лагеря располагались в основном в Польше, то складывается впечатление, что этими нацистами были поляки.

«Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции», — возмутился историк, добавив, что замена слова «немцы» на «нацисты» в отношении этих преступлений способствует такому переносу акцента.

Эксперт также считает, что из-за некачественного исторического образования на Западе часто верят ассоциациям и ложным стереотипам.

Как сообщало ИА Регнум, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов уверен, есть очень логичная и глубинная связь между тем, что 78 лет назад Россия покончила с фашизмом (и в том числе — с концлагерями и другими бесчеловечными нацистскими изобретениями), и тем, что происходит сейчас, когда Москва снова выступает как самый убеждённый противник нацизма.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью изданию Financial Times допустил, что Варшава может претендовать на получение репараций от России.