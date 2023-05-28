Москва, 28 мая, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Большая часть нынешней польской политической и военной элиты глубоко и неизлечимо больна. В стране повсюду видят русских шпионов, написал в своём Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков.

Http://council.gov.ru Сенатор Алексей Пушков

Соответствующая реакция политика последовала после интервью газете Wyborcza экс-главы польской службы военной контрразведки генерала Януша Носека. Он заявил, что страной якобы управляют пророссийские круги. По его мнению, правящая партия «Право и справедливость» пронизана «российскими агентами».

Пушков вспомнил, как бывший глава минобороны Польши Антоний Мацеревич был помешан на «русской угрозе» для поляков. Как оказалось, не он один, заключил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года польские издания распространили информацию о ликвидации в стране работавшей на Россию шпионской сети. «Шпионы» с помощью камер установили видеонаблюдение за важными маршрутами и железнодорожными узлами, фиксировали движение и передавали изображение в сеть. Всего задержали шесть человек.