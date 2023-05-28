Иглинский район, Башкирия, 28 мая, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Грузовой тягач Scania, перевозивший химикаты, 27 мая в 17:00 перевернулся на трассе М-5 в Башкирии. Угрозы водным объектам нет. О ДТП сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба Scania Тягач Scania

Дорожное происшествие случилось рядом с деревней Искра в Иглинском районе. Scania с прицепом везла в металлических бочках эмульгатор катионных битумных эмульсий в жидком виде.

«В результате опрокидывания произошла деформация металлических бочек и капельный разлив содержимого на поверхность земли», — добавили в МЧС.

На место ДТП прибыли спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая на 81-м километре Московской кольцевой автодороги произошла авария с участием большегруза и двух легковых автомобилей.

Фура перевернулась. Из шести полос автотрассы были перекрыты четыре. Пробка растянулась на два километра.