Донецк, 28 мая, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Силами российской армии на южнодонецком направлении беспилотником «Ланцет» ликвидирована польская самоходная гаубица Krab, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки», — сказал он.

Также средствами противовоздушной обороны были сбиты украинские беспилотники «Валькирия» и «Фурия».

Как сообщало ИА Регнум, расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» поразили пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке, расчётами тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожена живая сила украинской армии в районе Новомихайловки.

Кроме того, артиллерия уничтожила два миномётных расчета, расчёт противотанкового гранатомёта и живую силу, поражены опорные пункты в районах Новополья и Новосёлки.