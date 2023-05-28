Донецк, 28 мая, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Сослуживцы расправились с одним из семи сбежавших из воинской части в ДНР бывших заключённых, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Lisa Roe Стрельба

По данным источника, семеро дезертиров являются военнослужащими одного из подразделений.

«Трое из них задержаны в районе Брянки на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Их поймали в кафе в состоянии алкогольного опьянения.

Поиск ещё троих беглецов организовали в Ростовской области. Позднее двоих дезертиров задержали.

Как сообщало ИА Регнум, в рядах украинской армии растёт число дезертиров. Аналогичная картина наблюдается на разных участках фронта. Как правило, дезертиры пытаются бежать, притворяясь мирными жителями.

В Казахстане 25 мая суд оставил в силе приговор в отношении россиянина Игоря Санджиева, который в марте 2023 года сбежал в республику из воинской части, расположенной в городе Элисте. Ему было назначено шесть месяцев ограничения свободы, а также выдворение из страны сроком на пять лет. Санджиеву дали месяц на то, чтобы добровольно покинуть Казахстан.