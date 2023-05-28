Иран заявил «о политическом шоу» Зеленского после его слов о помощи России
Представитель МИД Ирана Канани раскритиковал Зеленского после его слов о помощи России
Тегеран, 28 мая, 2023, 07:16 — ИА Регнум. В МИД Ирана прокомментировали «политическое шоу» украинского президента Владимира Зеленского против иранцев, отметив, что всё делается им для привлечения оружия Запада. Мнение дипмиссии озвучил пресс-секретарь ведомства Насер Канани.
Ранее Зеленский выступил с призывом к Ирану перестать поддерживать Россию, так как это якобы «приведёт к ещё большей изоляции Исламской Республики».
«Повторение ложных претензий гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — цитирует Канани агентство ISNA.
Дипломат считает, что украинский президент своим «политическим шоу» отвлекает внимание общественности «безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа».
Как сообщало ИА Регнум, «Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях», — так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление одного из высших киевских силовиков, замначальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого. Он в интервью немецкому изданию Die Welt прямо сказал, что его ведомство планирует убийство президента России Владимира Путина.