Тегеран, 28 мая, 2023, 07:16 — ИА Регнум. В МИД Ирана прокомментировали «политическое шоу» украинского президента Владимира Зеленского против иранцев, отметив, что всё делается им для привлечения оружия Запада. Мнение дипмиссии озвучил пресс-секретарь ведомства Насер Канани.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ранее Зеленский выступил с призывом к Ирану перестать поддерживать Россию, так как это якобы «приведёт к ещё большей изоляции Исламской Республики».

«Повторение ложных претензий гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — цитирует Канани агентство ISNA.

Дипломат считает, что украинский президент своим «политическим шоу» отвлекает внимание общественности «безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа».

Как сообщало ИА Регнум, «Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях», — так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление одного из высших киевских силовиков, замначальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого. Он в интервью немецкому изданию Die Welt прямо сказал, что его ведомство планирует убийство президента России Владимира Путина.