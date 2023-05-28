Житомир, Украина, 28 мая, 2023, 06:58 — ИА Регнум. На северо-западе Украины прогремели мощные взрывы, сообщил 28 мая телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Житомир

По данным местных изданий, звуки взрывов были слышны в Житомире.

Это уже вторая серия взрывов в городе за утро 28 мая.

В Житомирской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на воскресенье, 28 мая, взрывы произошли в столицы Украины. Возгорание было на площади 700 кв. метров. Разрушены строительные конструкции на общей площади 1000 кв. метров. Также было громко в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. На большей части Украины взвыли тревожные сирены.

Накануне украинские Telegram-каналы сообщали о взрывах в Богодуховском районе Харьковской области. Воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях, позднее воздушную тревогу включили в Кировоградской и Днепропетровской областях. Сообщалось о взрывах в Краматорске на временно оккупированной Украиной части ДНР.