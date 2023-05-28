Красный Лиман, ДНР, 28 мая, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Авиация и артиллерия ВС России нанесли массированные удары по позициям двух бригад украинской армии, которые пытались вернуть утраченные позиции в районе Невского и Серебрянского лесничества. Об этом рассказал 28 мая начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По словам офицера, авиационным ударом и огнём артиллерии группировки были разбиты 66-я механизированная бригада и 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ.

«Националисты понесли значительные потери в личном составе», — добавил Александр Савчук.

Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 «Центра» нанесли бомбовый удар по опорным пунктам противника в районе Серебрянки, а «Солнцепёк» поразил места скопления техники и опорные пункты ВСУ.

Как пояснил Савчук, расчеты ЗРК «Тор-М1» и «Стрела-10» уничтожили реактивный снаряд типа HIMARS и дроны противника в районах Стременная и Червоная Диброва.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные остановили попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили два миномётных расчета, расчёт противотанкового гранатомёта и живую силу. Огнём артиллерии также поражены опорные пункты в районах Новополья и Новосёлки.