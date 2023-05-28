Москва, 28 мая, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Российские военные остановили попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили два миномётных расчета, расчёт противотанкового гранатомёта и живую силу. Огнём артиллерии также поражены опорные пункты в районах Новополья и Новосёлки», — добавил он.

Кроме того, расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» поразили пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке, расчётами тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожена живая сила украинской армии в районе Новомихайловки.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы штурмовых подразделений Западного военного округа удостоены государственных наград за отвагу и спасение погибавших. Церемония награждения прошла прямо на передовой.

В районе Артёмовска солдаты ВСУ снова пошли в наступление, их атаку отразили штурмовики отрядов «Невский» и «Волки». По лесопосадке между населёнными пунктами Зализнянское и Миньковка российские штурмовики ударили из РСЗО БМ-21 «Град».