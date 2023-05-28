Москва, 28 мая, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Российские военные остановили попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

Бойцы группировки «Восток» пресекли попытку атаки ВСУ на южнодонецком участке
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России

«Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили два миномётных расчета, расчёт противотанкового гранатомёта и живую силу. Огнём артиллерии также поражены опорные пункты в районах Новополья и Новосёлки», — добавил он.

Кроме того, расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» поразили пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новосёлке, расчётами тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожена живая сила украинской армии в районе Новомихайловки.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы штурмовых подразделений Западного военного округа удостоены государственных наград за отвагу и спасение погибавших. Церемония награждения прошла прямо на передовой.

В районе Артёмовска солдаты ВСУ снова пошли в наступление, их атаку отразили штурмовики отрядов «Невский» и «Волки». По лесопосадке между населёнными пунктами Зализнянское и Миньковка российские штурмовики ударили из РСЗО БМ-21 «Град».