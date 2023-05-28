Киев, 28 мая, 2023, 06:04 — ИА Регнум. В офисе президента Украины Владимира Зеленского опасаются, что главком ВСУ Валерий Залужный может стать политической угрозой, поэтому за ним установлена тотальная слежка, ему полностью ограничили доступ в медиапространство. Залужного просто сливают, уверен генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Об этом он заявил в интервью депутату Рады Гео Леросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

По его мнению, Залужный значится в списках офиса как конкурент и угроза на предстоящих выборах президента и парламента Украины. Кривонос заявил, что окружение главкома ВСУ зачистили, поставленные люди докладывают о каждом его шаге кураторам.

«Что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит… Это уже доходит до маразма», — сказал Кривонос.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая сотрудник пресс-службы минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который приветствовал и благодарил всех украинцев.

Недостоверным считает это видео бывший сотрудник минобороны США Стивен Брайен. Он уверен, что технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение.