Киев, 28 мая, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале сообщил о последствиях атаки российских беспилотников. Так, пожар на крыше склада в Голосеевском районе столицы, произошедший после попадания обломков дрона, локализован.

(сс) David Fitzgerald. Web Summit via Sportsfile Владимир Кличко

По информации Кличко, возгорание было на площади 700 кв. метров. Разрушены строительные конструкции на общей площади 1000 кв. метров.

Крыша склада обрушилась.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве после серии взрывов начался пожар на одном из предприятий в Голосеевском районе.

Также в Печерском районе произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома. В Соломенском — обломком беспилотника повреждён 3-й этаж семиэтажного здания.

Ночью 28 мая Кличко в своём Telegram-канале призвал жителей города оставаться в укрытиях и сообщил, что российские беспилотники движутся к столице Украины «сразу с нескольких направлений».