Москва, 28 мая, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Бойцы штурмовых подразделений Западного военного округа (ЗВО) удостоены государственных наград за отвагу и спасение погибавших. Церемония награждения прошла прямо на передовой. Об этом 28 мая сообщило Минобороны России.

Kremlin.ru Государственные награды

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Медаль «За отвагу» получил командир танковой роты Владислав. В ходе боевых действий он грамотно организовал оборону, это позволило отразить многократные атаки противника.

Знаком отличия «Георгиевский крест» VI степени отмечен старший механик-водитель танковой роты рядовой Пётр Бичулов. Боец под плотным обстрелом артиллерии ВСУ своевременно отремонтировал транспортное средства, что позволило вывести из зоны обстрела российских солдат.

Командир медицинского отделения рядовой Андрей Фесенко удостоен медали «За спасение погибавших». Он оказывал своевременную помощь раненым и переносил солдат с поля боя в безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин заявил, что вся Россия благодарна участникам спецоперации на Украине за проявляемые ими мужество и героизм и надеется на них.

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с командиром одной из бригад узнал, что он четыре дня не спал ради выполнения задач. По словам главы государства, это человек с литовской фамилией, родился в Казани и воюет блестяще.