ДНР, 28 мая, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Киевские боевики готовятся к контрнаступлению на соледарском направлении. Об этом на основании активных манёвров ВСУ около Артёмовска сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

«Враг начал накапливать силы в лесопосадке между сёлами Зализнянское и Миньковка», — уточнили военкоры.

Отмечается, что по украинским военным и технике ВС РФ нанесли удары из реактивных систем залпового огня «Град». Корректировка огня велась беспилотником спецотряда «Волки».

Как сообщало ИА Регнум, у контрнаступления ВСУ нет определённой даты, но оно будет сложным процессом и пройдёт не за один день, а растянется надолго. Так считает советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк британской The Guardian заявил, что наступление киевской армии должно «набрать обороты». И в первую очередь он рассчитывает на вылазки диверсантов на территорию России.