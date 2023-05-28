Эр-Рияд, 28 мая, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность присоединения в Новому банку развития БРИКС, сообщила британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«На Ближнем Востоке мы придаём большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведём с ним квалифицированный диалог», — написало издание со ссылкой на представителей банка развития БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, капитал Нового банка развития (банк БРИКС) включает $100 млрд, что превышает возможности Всемирного банка. В Алжире считают, что членство страны в группе БРИКС будет полезно больше, чем помощь, полученная от международных финансовых организаций.

Между странами группы БРИКС (Бразилия — Россия — Индия — Китай — ЮАР) есть договорённость провести форум в ЮАР в декабре 2023 года. В рамках мероприятия стороны обсудят создание механизма разрешения юридических вопросов в привязке к банку БРИКС. На форум также планируется пригласить страны, входящие в БРИКС-плюс.