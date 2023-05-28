В Румынии начнутся масштабные учения с участием 10 тыс. солдат из 13 стран

Бухарест, 28 мая, 2023, 04:26 — ИА Регнум. В Румынии 29 мая начнутся масштабные многонациональные учения «Saber Guardian 23», в которых будут задействованы 10 тыс. военных из 13 союзных и партнёрских стран, а также 1,7 тыс. единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

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Учения продлятся до 9 июня. В числе 10 тыс. военных — более 5 тыс. румын.

Отмечается, что это будут крупнейшие и наиболее сложные многонациональные учения в 2023 году.

Кроме румын в учениях примут участие солдаты из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, США и Нидерландов.

Как сообщало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич 26 мая привёл армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербами в регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военные учения стран НАТО в Косове антисербской провокацией и диверсией против основ урегулирования конфликта в регионе.