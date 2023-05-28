Краснодар, 28 мая, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Несколько БПЛА пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Об инциденте сообщил 28 мая Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Отмечается, что все беспилотники были сбиты. В результате падения обломков на территорию завода, возникло задымление, которое сами сотрудники предприятия оперативно потушили. Повреждений и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве в ночь на воскресенье, 28 мая, прогремела уже третья волна взрывов. Мэр Виталий Кличко в своём Telegram-канале призвал жителей города оставаться в укрытиях и сообщил, что российские беспилотники движутся к столице Украины «сразу с нескольких направлений».

Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.