Киев, 28 мая, 2023, 03:56 — ИА Регнум. В Киеве в ночь на воскресенье, 28 мая, прогремела уже третья волна взрывов, сообщило украинское издание «Клименко тайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале призвал жителей города оставаться в укрытиях и сообщил, что российские беспилотники движутся к столице Украины «сразу с нескольких направлений».

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве после серии взрывов начался пожар на одном из предприятий в Голосеевском районе. По информации украинских СМИ, взрывы прогремели в Киеве, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

В районе Артёмовска солдаты ВСУ снова пошли в наступление, их атаку отразили штурмовики отрядов «Невский» и «Волки».