Кличко сообщил о разрушительных последствиях серии взрывов в Киеве
Кличко сообщил о разрушительных последствиях серии взрывов в Киеве
Киев, 28 мая, 2023, 03:51 — ИА Регнум. В Киеве после серии взрывов начался пожар на одном из предприятий в Голосеевском районе. О последствиях атаки ВС РФ рассказал в соцсетях мэр города Виталий Кличко.
Иван Шилов ИА REGNUM
Киев
По информации Кличко, в Печерском районе произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома. В Соломенском — обломком беспилотника повреждён 3-й этаж семиэтажного здания.
Он уточнил, что в Голосеевском районе Киева загорелась крыша здания складского помещения.
Как сообщало ИА Регнум, в столице Украины ночью 28 мая гремели взрывы.
Волна взрывов шла со стороны житомирского направления.
28 мая в Киеве и семи областях была объявлена воздушная тревога.