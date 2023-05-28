Кличко сообщил о разрушительных последствиях серии взрывов в Киеве

Киев, 28 мая, 2023, 03:51 — ИА Регнум. В Киеве после серии взрывов начался пожар на одном из предприятий в Голосеевском районе. О последствиях атаки ВС РФ рассказал в соцсетях мэр города Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По информации Кличко, в Печерском районе произошёл пожар на крыше девятиэтажного дома. В Соломенском — обломком беспилотника повреждён 3-й этаж семиэтажного здания.

Он уточнил, что в Голосеевском районе Киева загорелась крыша здания складского помещения.

Как сообщало ИА Регнум, в столице Украины ночью 28 мая гремели взрывы.

Волна взрывов шла со стороны житомирского направления.

28 мая в Киеве и семи областях была объявлена воздушная тревога.