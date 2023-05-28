Москва, 28 мая, 2023, 03:39 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России однозначно заявили, что не оставят без ответа новый пакет японских санкций. Пока же Москва оценивает воздействие рестрикций Токио на безопасность и экономику РФ.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

«Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских санкций. Нелегитимные действия не останутся без ответа», — сказано в заявлении российского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, попытки правительства Японии в лице генсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвинить Россию в «ядерном шантаже» являются циничными и нечистоплотными.

«Призываем Токио проявить аналогичную «озабоченность» в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США», — добавили в ведомстве.