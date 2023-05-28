Вашингтон, 28 мая, 2023, 03:24 — ИА Регнум. В министерстве торговли США отреагировали на решение китайских властей запретить использовать в некоторых ключевых секторах полупроводники американской компании Micron Technology.

Iecs США vs Китай

«Мы рассматриваем это как попросту экономическое принуждение. Мы не будем с этим мириться и не думаем, что это увенчается успехом», — приводит слова министра торговли Джины Раймондо агентство Bloomberg.

Как сообщало ИА Регнум, после расследования 21 мая в управлении по вопросам киберпространства Китая объявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности. В США намерены начать совместную работу с «ключевыми партнёрами и союзниками» по «устранению нарушений» на рынке микросхем Китая.

Китай ввёл санкции в отношении двух оборонно-промышленных компаний США — Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense Corporation. Ранее китайская сторона оштрафовала консалтинговую компанию Deloitte (Британия) на сумму $30,8 млн.