Киев, 28 мая, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Председателя Макаровского районного суда Киева Алексея Тандыра, сбившего военнослужащего нацгвардии, арестовали. О решении суда написало украинское издание «Суспильне».

Zakonrf.info За решеткой

Отмечается, что Тандыра заключили под стражу до 21 июля, при этом внесение залога для выхода из СИЗО невозможно.

Подозреваемый известен как лояльный судья в «пьяных» ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, Алексей Тандыр в ночь на 26 мая в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на блокпосту 23-летнего военнослужащего нацгвардии Украины.

Тандыр был задержан. От прохождения освидетельствования на алкоголь он отказался.