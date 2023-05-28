В Киеве арестовали судью, сбившего насмерть нацгвардейца
СМИ: в Киеве заключили под стражу судью, сбившего насмерть военнослужащего нацгвардии
Киев, 28 мая, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Председателя Макаровского районного суда Киева Алексея Тандыра, сбившего военнослужащего нацгвардии, арестовали. О решении суда написало украинское издание «Суспильне».
Zakonrf.info
За решеткой
Отмечается, что Тандыра заключили под стражу до 21 июля, при этом внесение залога для выхода из СИЗО невозможно.
Подозреваемый известен как лояльный судья в «пьяных» ДТП.
Как сообщало ИА Регнум, Алексей Тандыр в ночь на 26 мая в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на блокпосту 23-летнего военнослужащего нацгвардии Украины.
Тандыр был задержан. От прохождения освидетельствования на алкоголь он отказался.