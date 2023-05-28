Москва, 28 мая, 2023, 03:09 — ИА Регнум. На необходимость быстрой доставки продуктов и стройматериалов в новые российские регионы обратил внимание пограничников президент РФ Владимир Путин, поздравляя их с профессиональным праздником.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники, граница

«Нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты Федерации — в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области», — сказал глава государства.

Пограничникам для этого требуется тесно сотрудничать с другими подразделениями ФСБ, Вооружёнными силами России и органами власти.

Отдельной и значимой задачей для пограничников является прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент РФ Путин, поздравляя пограничников, назвал их потомками поколения, сокрушившего нацизм. Защита рубежей страны всегда была ответственной и почётной работой, а российские пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов. При нападении врага они первыми отражают натиск, вступают в бой, как это было в июне 1941 года.

Диверсионно-разведывательная группа, состоящая из 20 человек, 18 мая с территории Украины попыталась проникнуть на территорию Белгородской области. Российские пограничники ликвидировали до 10 украинских диверсантов.