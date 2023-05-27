Киев, 28 мая, 2023, 02:47 — ИА Регнум. На заявления российского МИД об условиях мирного урегулирования ситуации на Украине, чиновники в Киеве выдвинули свои. В частности, глава офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях обозначил ряд «реалистичных» встречных требований.

president.gov.ua Михаил Подоляк

«Реалистичны только условия Украины», — написал Подоляк и перечислил их.

Так, по мнению украинского чиновника, в первую очередь России необходимо немедленно вывести все войска с суверенной территории Украины, окончательно признать распад СССР и полный суверенитет постсоветских стран, выдать военных преступников и авторов войны, создать демилитаризованную зону на территории РФ и сократить число ракет повышенной дальности.

Кроме того, Подоляк призвал созвать международную конференцию по контролю за ядерным арсеналом России и юридически оформленными «репарационными выплатами», в том числе добровольному отказу Москвы от арестованных в других странах активов в пользу Украины.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал одно из условий для мирного урегулирования конфликта на Украине — Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Также должны быть признаны новые территории России.

Также Украина должна защищать права русскоязычных граждан и нацменьшинств и закрепить за русским языком статус государственного.

На Украине ситуация с правами человека постоянно ухудшается, особенно заметна деградация в этой сфере в последние полтора года. МИД РФ указал на практику подавления инакомыслия в стране. Власти Украины стремятся бороться со всем, что связывает страну с Россией. Это ведёт к серьезнейшим нарушениям прав человека во всех сферах общественной жизни.