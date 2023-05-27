Киев, 28 мая, 2023, 02:38 — ИА Регнум. В столице Украины гремят взрывы, сообщил в ночь на воскресенье, 28 мая, мэр Киева Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По его словам, система противовоздушной обороны приведена в действие в Киевской области, есть сбитые цели.

Также Кличко заявил, что взрывы слышны со стороны житомирского направления. На местах работают службы, добавил он.

По информации украинских СМИ, взрывы прогремели в Киеве, Житомирской, Сумской и Черкасской областях. На большей части Украины объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на воскресенье, 28 мая, в Киеве и семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. В столице страны сирены взвыли в 01:05 по местному времени. Минутой ранее тревогу объявили в Житомирской области, в Сумской — в 00:54.

Неоднократные взрывы гремели в Киеве также в ночь на 25 мая. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Ровненской и Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.