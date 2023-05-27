Москва, 28 мая, 2023, 02:30 — ИА Регнум. Россия ещё не приступала к серьёзным действиям в рамках спецоперации на Украине. При этом в Москве готовы к мирному урегулированию конфликта, однако Запад обостряет ситуацию, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Mid.ru Андрей Келин

Дипломат подчеркнул, что продолжительность конфликта на Украине зависит от усилий по его обострению, предпринимаемых странами НАТО, особенно Великобританией.

«Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», — сказал Келин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предел эскалации украинского конфликта должен диктовать разум. Очередные поставки вооружения Киеву, по его словам, лишь растягивают конфликт во времени. Военная помощь Запада не скажется коренным образом на ситуации.

По итогам саммита «Группы семи» (G7), который проходил в Хиросиме, британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что летом 2023 года Великобритания собирается начать подготовку военных пилотов с Украины.