Москва, 28 мая, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Глава международного комитета Госдумы РФ лидер ЛДПР Леонид Слуцкий резко высказался в отношении советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил об условиях переговоров с Россией.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Российский политик назвал украинского чиновника «неадекватным», а его заявления — «игрой на публику».

«Подоляк неадекватен. Только так можно оценить его высказывания. Обозначенные им «реалистичные условия» урегулирования украинского конфликта — путь в никуда. А точнее — в затяжное кровопролитное противостояние», — написал 28 мая в своём Telegram-канале Леонид Слуцкий.

Депутат посоветовал Подоляку и тем, кто за ним стоит, прикусить язык, разглагольствуя насчёт дееспособности и боеготовности России. А слова киевского оппонента Слуцкий расценил как «игру на публику и спонсоров в расчёте на очередные миллиарды западной военной помощи».

«Конструктива во всём этом — жирный ноль», — подвёл итог парламентарий, добавив, что все цели СВО будут достигнуты.

Как сообщало ИА Регнум, в числе условий Подоляк назвал вывод Вооружённых сил России с территории Украины, признание Москвой суверенитета постсоветских стран, «выдачу военных преступников», создание демилитаризованной зоны.

Также руководство киевского режима выступило за сокращение числа российских ракет большой дальности, проведение конференции по контролю над ядерным арсеналом России, оформление «репарационных выплат».