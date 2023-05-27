Соледар, ДНР, 28 мая, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Семь человек из числа бывших заключённых устроили побег из воинской части в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Бывшие заключённые являются военнослужащими одного из подразделений. Они взяли с собой оружие и покинули часть в районе Соледара.

Первых троих беглецов задержали в районе Брянки Луганской Народной Республики. Позже были пойманы ещё двое разыскиваемых. Поиски продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в Липецкой области обнаружили и ликвидировали сбежавшего из воинской части с военнослужащего Дмитрия Перова. При себе у него были автомат с пятью магазинами и несколько гранат.