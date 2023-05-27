Москва, 28 мая, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Сбежавшая в Израиль Алла Пугачёва не даёт о себе забыть. Очередным поводом для СМИ стала информация о недвижимости певицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Алла Пугачева

Пугачёва является с 90-годов собственницей особняка в деревне Бережки в Подмосковье. Выяснилось, что очередной платёж за аренду берега у своей дачи, где сделан причал и спуск к воде за забором, она не внесла.

Таким образом, скопился долг в 44 тыс. рублей плюс пеня в 7 тыс.

Местная администрация, которая в своё время и оформляла береговую линию в аренду, обратилась в суд с иском о взыскании задолженности.

При этом также стало известно, что на особняк судом наложены ограничения, из-за которых его нельзя продать.

Как ранее призналась Пугачева, дачу она подарила внуку — Никите Преснякову (без оформления документов). Певец собирался её продать за 225 млн рублей, и даже выставил объявление, но из-за разных слухов в прессе, снял с продажи.

Как сообщало ИА Регнум, водитель Игорь Польшиков, на которого Алла Пугачева и Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оставили замок в деревне Грязь, назвал бредом информацию о покупке дома Стасом Барецким.

Барецкий раскрыл детали покупки замка Пугачёвой. Шоумен заявил, что два года уговаривал Аллу Борисовну продать замок и утверждал, что певица уже вывозит из него вещи. Барецкий поделился планами сделать из дома Примадонны центр ритуальных услуг.