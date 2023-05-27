ДНР, 28 мая, 2023, 01:29 — ИА Регнум. В районе Артёмовска солдаты ВСУ снова пошли в наступление, их атаку отразили штурмовики отрядов «Невский» и «Волки». Об этом 28 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

По данным военкоров, противник начал стягивать силы на соледарском направлении в лесопосадке между населёнными пунктами Зализнянское и Миньковка. Российские штурмовики отряда «Невский» ударили по лесопосадке из РСЗО БМ-21 «Град». Огонь корректировали беспилотником штурмового спецотряда «Волки».

Как сообщало ИА Регнум, солдаты разведбатальона шестой армии Западного военного округа в результате нападения на наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области пленили двоих украинских солдат. На позиции противника, по его словам, было выявлено стрелковое оружие и боеприпасы.

Украинские военные сделали длинный лаз в Артёмовске, позволяющий выйти в любом месте. Российские бойцы укрылись там, когда ВСУ стали вести слежку с помощью беспилотника и начали обстрел. После завершения атаки в бывшем укреплении ВСУ был обнаружен британский флаг.

Украинский командир орудия артдивизиона в результате точного прицельного артиллерийского огня ВС России получил смертельно ранение на запорожском участке фронта.