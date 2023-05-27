В Киеве и семи областях Украины взвыла воздушная тревога

Киев, 28 мая, 2023, 01:22 — ИА Регнум. На Украине в ночь на воскресенье 28 мая в Киеве и семи областях была объявлена воздушная тревога, сообщает ИА Регнум на основе данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В Киеве сирены взвыли в 01:05 по местному времени. Минутой ранее тревогу объявили в Житомирской области, в Сумской — в 00:54.

Также об опасности сирены предупредили население Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Киевской областей. Воздушная тревога объявлялась в подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, вернувшийся из Шебекино губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город пять раз за день был под обстрелом ВСУ. Глава региона при попытке заехать в Шебекино попал под обстрел.

На запорожском участке фронта российские бойцы в артиллерийской дуэли уничтожили расчёт гаубицы ВСУ вместе с командиром Олегом Гуменюком.