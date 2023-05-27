Париж, 28 мая, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси установил рекорд по числу забитых мячей в пяти сильнейших лигах Европы, превзойдя достижение португальского нападающего Криштиану Роналду, и вышел на первое место в списке бомбардиров. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс.

Hoyenfutbol.com Лионель Месси

Месси отметился забитым мячом в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Гол стал для прославленного форварда 496-м в европейских чемпионатах, Месси забил его в 577-м матче.

На счету Роналду, выступающего за саудовский «Аль-Наср», 495 мячей в 626 матчах пятерки ведущих первенств Европы.

Как сообщало ИА Регнум, на стадионе «Стад де ла Мено» завершилась вничью (1:1) встреча команд «Страсбург» и «Пари Сен-Жермен». По итогам матча предпоследнего, 37-го тура Лиги 1 ПСЖ досрочно обеспечили себе титул чемпионов Франции.

Лионель Месси не заключал никаких соглашений о переходе в другой клуб из французского ПСЖ. Об этом заявил его отец Хорхе.