В возрасте 89 лет умер известный художник-концептуалист Илья Кабаков

Москва, 28 мая, 2023, 01:10 — ИА Регнум. На 90-м году жизни умер известный художник-концептуалист Илья Кабаков, сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

Garagemca Илья Кабаков

«Человек, который всю жизнь воображал утопию, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких», — говорится в некрологе.

Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске. В 1941 году его вместе с матерью эвакуировали в Самарканд, куда в это же время перебросили из Ленинграда Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В 1943 году Кабаков поступил в художественную школу при этом институте. В 1957 году он окончил факультет графики Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова Академии художеств СССР.

Десятки лет художник иллюстрировал детские книги издательства «Детская литература» и журналов «Малыш», «Мурзилка», «Веселые картинки».

В 1960–х годах Кабаков начал принимать участие в выставках в СССР и за границей как самостоятельный художник.

Следующее десятилетие художник посвятил созданию альбомов серии «Десять персонажей» и «На серой и белой бумаге» в духе московской концептуальной школы.

Работы автора периода 1980-х годов отражали атмосферу советского коммунального быта. Наибольшую известность получила инсталляция 1982 года «Человек, который улетел в космос из своей комнаты».

В конце 1980-х годов в фойе австрийского Оперного театра появилась инсталляция Кабакова «Перед ужином».

С 1989 года художник работал в Берлине, потом он получил гражданство США.

С конца 1980-х годов соавтором произведений известного художника являлась его жена Эмилия Кабакова.

Произведения мастера находятся в Третьяковской галерее, Государственном центре современного искусства, Эрмитаже, Русском музее, Нью-йоркском музее современного искусства.

Кабаков награждён несколькими престижными наградами в области искусства.