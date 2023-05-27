* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Екатеринбург, 28 мая, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) оказался в одной из машин, попавших в дорожно-транспортное происшествие на трассе в Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Ройзман

По информации ГИБДД, в столкновении автомобилей никто не пострадал. Машины получили незначительные повреждения.

В полицию о ДТП сообщил один из водителей. При этом для оформления аварии оба участника столкновения приехали самостоятельно.

Как сообщало ИА Регнум, в мае суд признал Ройзмана виновным в дискредитации российской армии. Ему назначен штраф в 260 тыс. рублей.

Телеведущий и режиссёр Дмитрий Дибров попал в дорожно-транспортное происшествие на северо-востоке Москвы.

Полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта, задел «мерседес» продюсера при повороте. Телеведущий не пострадал.