Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником
Президент РФ Путин, поздравляя пограничников, назвал их потомками поколения, сокрушившего нацизм
Москва, 28 мая, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником, отметив, что служба по защите рубежей страны во все времена была ответственной и почетной.
В своём поздравительном обращении глава государства акцентировал, что российские пограничники — потомки поколения, которое сокрушило нацизм.
«Вы сегодня честно и достойно исполняете свой долг, решаете важнейшие, сложные задачи по защите государственной границы, осуществляете пограничный контроль и охрану морских ресурсов, ведёте борьбу с транснациональной преступностью и контрабандой, пресекаете диверсии и террористические акты», — отметил Владимир Путин.
Президент также сказал, что защита рубежей страны всегда была ответственной и почетной работой, а российские пограничники всегда твердо стояли на страже государственных интересов. При нападении врага первыми отражали натиск, вступали в бой, как это было в июне 1941 года.
«Мы никогда не забудем об этом беспримерном подвиге, обо всех героях Великой Отечественной войны», — заверил российский лидер.
Путин также акцентировал внимание на надёжном прикрытии рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. Он отметил неоценимый вклад пограничных войск, когда нужно обеспечить быстрое прохождение транспорта и грузов, которые поступают в новые российские регионы.
«Здесь необходимо самое тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, Вооружёнными Силами и Росгвардией, органами власти. Уверен в вас, в вашем профессионализме и отваге, и знаю: вы сделаете всё, для того чтобы рубежи нашей Родины были надёжно защищены от любой угрозы», — подчеркнул Владимир Путин в своём видеообращении.
Как сообщало ИА Регнум, 18 мая российские пограничники ликвидировали до десяти украинских диверсантов при попытке прорваться в Белгородскую область.
Бой начался ночью, к рассвету ДРГ отступила.
Украинская диверсионно-разведывательная группа 10 мая вступила в бой с российскими пограничниками в Курской области. Диверсанты подошли к границе недалеко от посёлка Тёткино Курской области. После короткой перестрелки они отошли.