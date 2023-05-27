«Пари Сен-Жермен» в 11-й раз стал чемпионом Франции по футболу

Париж, 28 мая, 2023, 00:39 — ИА Регнум. На стадионе «Стад де ла Мено» завершилась вничью (1:1) встреча команд «Страсбург» и «Пари Сен-Жермен». По итогам матча предпоследнего, 37-го тура Лиги 1 ПСЖ досрочно обеспечили себе титул чемпионов Франции.

Psg.fr ПСЖ

На 59-й минуте встречи гол в ворота хозяев забил игрок ПСЖ Лионель Месси, у соперника на 79-й минуте отличился Кевин Гамейро.

Команда ПСЖ возглавляет таблицу с 85 очками за тур до завершения чемпионата, следом идёт команда «Ланса», набравшая 81 очко.

ФК ПСЖ стал победителем Лиги 1 в 11-й раз.

Как сообщало ИА Регнум, футболисты «Баварии» в 11-й раз подряд выиграли чемпионат Германии. Команда 27 мая одержала победу над «Кёльном» в матче 34-го тура первенства страны по футболу. Матч закончился со счётом 2:1.