Москва, 28 мая, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Бойцы разведбатальона шестой армии Западного военного округа в результате нападения на наблюдательный пункт ВСУ в Харьковской области пленили двоих украинских солдат, сообщил РИА Новости один из российских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Военнослужащие разведбатальона в ходе «набега» на позицию вблизи украинского населённого пункта в Харьковской области взяли в плен военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал боец ВС России.

На позиции противника, по его словам, было выявлено стрелковое оружие и боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные под Белогоровкой взяли в плен группу десантников из 81-й бригады вооруженных формирований Украины. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что атака ВС России не вызвала проблем.