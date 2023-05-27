Москва, 28 мая, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Российское государство вынуждают реагировать на русофобские шаги, в частности, Берлина. При этом Москва не является инициатором недружественных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова германскому агентству DPA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Очередным поводом для комментария стала «откровенная ложь» Берлина, когда власти ФРГ отвергали сообщения о высылке российских дипломатов. При этом дипмиссия вернулась в Россию.

По мнению Захаровой, немецкий МИД ведёт скрытую игру.

«Германия начала всю историю с высылками — не мы. Загадка века, почему Германия не делает открытых заявлений по этой горячей теме, которая затрагивает российско-германские отношения?» — сказала Мария Захарова.

Отмечается, что счета российских СМИ были снова заблокированы в Германии. По словам дипломата, Россия сделает ответные шаги в отношении немецких СМИ.

«Мы делаем это не ради удовольствия, но ответим», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, власти Германии 22 апреля приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. Министерство иностранных дел страны объяснило этот шаг необходимостью якобы сокращения присутствия спецслужб России на немецкой территории. Россия пообещала зеркально ответить на этот шаг Берлина.

27 мая Москва сократила предел численности сотрудников учреждений ФРГ в России до 350 человек.

Так, несколько сотен немецких госслужащих покинут Россию в ближайшее время. В том числе дипломаты, сотрудники культурных учреждений, преподаватели Гёте-института и другие.