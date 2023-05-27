Варшава, 27 мая, 2023, 23:55 — ИА Регнум. На польско-украинской границе образовалась огромная пробка из тысячи грузовых автомобилей, сообщил 27 мая представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь.

Uralskweek.kz Очередь из грузовиков на границе

«В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания», — уточнил он.

При этом, по его словам, со стороны Украины очереди грузовых автомобилей нет.

На погранпереходе в Дорохуске за прошлую ночную смену в обоих направлениях оформили порядка 640 фур.

Через погранпереход в Хребенном в очереди стоят около 400 грузовиков (около 25 часов ожидания). На украинской стороне находятся 60 автомобилей, въезда в Польшу придётся ждать шесть часов.

На польском погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда ожидают около 900 грузовиков, время ожидания составляет 30 часов. В обратную сторону очереди нет. Сотрудники прошлой ночной смены на данном грузовом переходе с Белоруссией оформили в обоих направлениях 639 фур.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая 2023 года дальнобойщики в Польше заблокировали движение перед пропускным пунктом на границе с Украиной. Водители пропускали по две машины в час. Протестующие требовали для возвращающихся с Украины автомобилей ускорение фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также восстановления недавно отменённой системы разрешений для украинских перевозчиков.