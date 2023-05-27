В Польше сообщили об огромной очереди грузовиков на выезде из страны
Огромные очереди из грузовиков стоят на границе Польши с Украиной и Белоруссией
Варшава, 27 мая, 2023, 23:55 — ИА Регнум. На польско-украинской границе образовалась огромная пробка из тысячи грузовых автомобилей, сообщил 27 мая представитель налоговой палаты Люблина Михал Дерусь.
«В субботу на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоит около тысячи грузовых автомобилей, что означает 45 часов ожидания», — уточнил он.
При этом, по его словам, со стороны Украины очереди грузовых автомобилей нет.
На погранпереходе в Дорохуске за прошлую ночную смену в обоих направлениях оформили порядка 640 фур.
Через погранпереход в Хребенном в очереди стоят около 400 грузовиков (около 25 часов ожидания). На украинской стороне находятся 60 автомобилей, въезда в Польшу придётся ждать шесть часов.
На польском погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда ожидают около 900 грузовиков, время ожидания составляет 30 часов. В обратную сторону очереди нет. Сотрудники прошлой ночной смены на данном грузовом переходе с Белоруссией оформили в обоих направлениях 639 фур.
Как сообщало ИА Регнум, в начале мая 2023 года дальнобойщики в Польше заблокировали движение перед пропускным пунктом на границе с Украиной. Водители пропускали по две машины в час. Протестующие требовали для возвращающихся с Украины автомобилей ускорение фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также восстановления недавно отменённой системы разрешений для украинских перевозчиков.