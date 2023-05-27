Вашингтон, 27 мая, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Власти Греции и Венгрии тормозят принятие 11-го пакета санкций против России. Страны требуют для одобрения рестрикции исключить их компани из списка «спонсоров войны», который регулярно пополняет киевский режим. Об этом сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По утверждению авторов, Греция и Венгрия используют пакет санкций «в качестве политического рычага».

Такие заявления сторон вызвали напряжённость на встрече министров иностранных дел Евросоюза — своё недовольство высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Глава европейского внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель обещал урегулировать вопросы и разрешить разногласия по поводу «украинского списка».

В частности, Венгрия требует чтобы банк OTP исключили из списка «спонсоров войны».

Афинские власти хотят, чтобы Украина также убрала из списка несколько греческих компаний.

По мнению стран, они не нарушают ограничений, введенных в отношении России.

Как сообщало ИА Регнум, министры иностранных дел государств — членов Евросоюза 22 мая на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций в отношении России, а также о дополнительной военной помощи Киеву из Европейского фонда мира. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл 27 мая санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.