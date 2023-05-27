СМИ: две страны выставили условия одобрения 11-го пакета санкций против РФ
Politico: Венгрия и Греция выставили условия для принятия нового пакета санкций против России от ЕС
Вашингтон, 27 мая, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Власти Греции и Венгрии тормозят принятие 11-го пакета санкций против России. Страны требуют для одобрения рестрикции исключить их компани из списка «спонсоров войны», который регулярно пополняет киевский режим. Об этом сообщило издание Politico.
По утверждению авторов, Греция и Венгрия используют пакет санкций «в качестве политического рычага».
Такие заявления сторон вызвали напряжённость на встрече министров иностранных дел Евросоюза — своё недовольство высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Глава европейского внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель обещал урегулировать вопросы и разрешить разногласия по поводу «украинского списка».
В частности, Венгрия требует чтобы банк OTP исключили из списка «спонсоров войны».
Афинские власти хотят, чтобы Украина также убрала из списка несколько греческих компаний.
По мнению стран, они не нарушают ограничений, введенных в отношении России.
Как сообщало ИА Регнум, министры иностранных дел государств — членов Евросоюза 22 мая на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций в отношении России, а также о дополнительной военной помощи Киеву из Европейского фонда мира. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл 27 мая санкции против 51 физического лица и 220 юридических лиц, связанных с Россией.