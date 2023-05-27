Канны, Франция, 27 мая, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Главный приз 76-го Каннского кинофестиваля достался картине «Траектория падения» французского режиссёра Жюстин Трие. Церемония прошла 27 мая во Дворце фестивалей.

karel leermans Золотая пальмовая ветвь — главный приз Каннского кинофестиваля

Гран-при конкурса получила работа режиссёра Джонатана Глейзера «Зона интересов».

Француз вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг за фильм «Рагу Додена Буффана» стал лучшим режиссёром.

Картина «Опавшие листья» режиссёра Аки Каурисмяки удостоена приза жюри.

Японский актер Кодзи Якусе получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Прекрасные дни». Наградой за лучшую женскую роль отмечена турецкая актриса Мерве Диздар, сыгравшая в фильме «О сухой траве».

Приз за лучшую постановку взяла кинокартина «Рагу Додена Буффана».

Награду за лучший сценарий получил Юдзи Сакамото за фильм «Монстр» режиссёра Хирокадзу Корээда.

Как сообщало ИА Регнум, несмотря на запреты российского кино, на Каннском фестивале оно присутствовало — в параллельных секциях и рыночных презентациях. Жюри возглавил Рубен Эстлунд, чьи два последних фильма — «Квадрат» и «Треугольник печали» — стали победителями фестиваля.