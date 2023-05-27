Шебекино, Белгородская область, 27 мая, 2023, 23:17 — ИА Регнум. Вернувшийся из Шебекино губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что город пять раз за день был под обстрелом ВСУ. Глава региона при попытке заехать в Шебекино попал под обстрел. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Машина Гладкова при попытке попасть в Шебекино попала под обстрел

«Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — уточнил Гладков.

Он рассказал, что при атаке ВСУ на Шебекино погиб один человек, ещё трое получили ранения, среди них двое — дети. Всем пострадавшим будет оказана помощь.

В результате обстрелов города повреждения получили 70 квартир в 11 домах, а также шесть частных домов, два предприятия, объекты трёх фирм и 12 автомобилей. Глава региона пообещал, что работу энергоснабжающих предприятий восстановят до 01:00 28 мая.

Из-за сложившейся ситуации Гладков принял решение перенести для одиннадцатиклассников Шебекинского городского округа сдачу ЕГЭ по русскому языку на вторник 30 мая.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреливали Шебекино Белгородской области из РСЗО. По данным Telegram-канал Mash, один из снарядов упал рядом с Ледовым дворцом.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали предварительные операции в рамках контрнаступления, однако понадобится довольно продолжительное время, чтобы оно набрало обороты, заявил 27 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

6 мая 2023 года машина, в которой находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин, была взорвана под Нижним Новгородом. Он получил тяжелейшие ранения, а его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте. Предположительно восстановление писателя займет минимум полгода.