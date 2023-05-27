Лондон, 27 мая, 2023, 23:22 — ИА Регнум. У контрнаступления ВСУ нет определённой даты, но оно будет сложным процессом и пройдёт не за один день, а растянется надолго. Так считает советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

President.gov.ua Михаил Подоляк

Подоляк британской The Guardian заявил, что наступление киевской армии должно «набрать обороты». И в первую очередь он рассчитывает на вылазки диверсантов на территорию России.

«Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определённой даты или определённого часа», — сказал украинский чиновник, но тут же добавил, что «некоторые процессы уже происходят».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Власти США выдвинули Зеленскому ультиматум — он должен либо срочно отдать приказ о контрнаступлении ВСУ, либо начать переговоры с Россией об условиях капитуляции, заявил бывший советник главы Пентагона американский полковник Дуглас Макгрегор.

При этом Подоляк ещё 25 мая говорил, что контрнаступление уже началось, Зеленский заявлял, что ждёт оружие от Запада.

По мнению военных экспертов, ВСУ попытаются перейти в наступление на запорожском направлении.