Мелитополь, 27 мая, 2023, 22:59 — ИА Регнум. На запорожском участке фронта российские бойцы в артиллерийской дуэли уничтожили расчёт гаубицы ВСУ вместе с командиром Олегом Гуменюком. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Известно, что 20 мая командир орудия артдивизиона в результате точного прицельного артиллерийского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное осколочное ранение.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия подавила огневые точки ВСУ, которые 26 мая обстреливали и атаковали с помощью дронов населённые пункты Белгородской области. В атаке были задействованы авиация и артиллерия.

В ходе боевой работы экипажей танков Т-90 Южного военного округа в зоне спецоперации уничтожена рота украинских военных. В операции участвовали три российских танка.