Рыбинск, Ярославская область, 27 мая, 2023, 22:48 — ИА Регнум. В Рыбинске вечером 27 мая загорелась мебельная фабрика «Свобода». Пожар в производственном здании локализован. О происшествии сообщили в МЧС Ярославской области.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

Отмечается, что в здании обрушилась кровля в 1500 кв. метров. В ликвидации огня было задействовано более 60 человек и 21 единица техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве на территории рынка «Садовод» произошёл пожар. Очаг возгорания находился на третьих этажах трёх торговых павильонов.

Пострадавших нет.