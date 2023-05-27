Астрахань, 27 мая, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Вечером 27 мая сел на мель следовавший в Иран теплоход, сообщили в ГУ МЧС России в Астраханской области.

Pxhere.com На мели

«На 143,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, акватория порта п. Оля сел на мель теплоход «Порт Оля-2», следовавший в порт Амирабад, Исламская Республика Иран», — уточнили в ведомстве.

Об инциденте стало известно в 18:33 мск. Экипаж судна составляет 14 человек. Известно, теплоход не получил повреждения, розлива топлива нет. На борту находится навалочный груз общей массой 4546, 509 тонн. Проход судов перекрыт.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая экскурсионный теплоход «Александр Свирский» со 153 пассажирами сломался посреди Волги в Конаковском районе Тверской области. К месту поломки судна направили несколько теплоходов со спасателями. Пострадавших среди членов экипажа и пассажиров нет.