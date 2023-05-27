Симферополь, 27 мая, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин в своём видеообращении, посвященном открытию Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» сказал, что государству не нужны ориентиры, стандарты, грубо навязанные извне.

Иван Шилов, ИА REGNUM Таврида

Президент отметил, что Россия с уважением относится к наследию мировой культуры и в стране невозможно представить попытки его «отменить».

«Но глядя на то, что происходит в мире, у всех есть понимание: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поздравил с открытием Академии творческих индустрий «Меганом» — круглогодичного образовательного центра арт-кластера «Таврида» в Крыму. Президент добавил, что за последние пять лет благодаря «Тавриде» сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодёжи.

Российский лидер выразил уверенность, что такой проект даст многое для развития творческих индустрий.