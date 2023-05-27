Симферополь, 27 мая, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин в своём видеообращении, посвященном открытию Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» сказал, что государству не нужны ориентиры, стандарты, грубо навязанные извне.

Путин заявил, что России не нужны грубо навязанные извне ориентиры или стандарты
Иван Шилов, ИА REGNUM
Таврида

Президент отметил, что Россия с уважением относится к наследию мировой культуры и в стране невозможно представить попытки его «отменить».

«Но глядя на то, что происходит в мире, у всех есть понимание: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин поздравил с открытием Академии творческих индустрий «Меганом» — круглогодичного образовательного центра арт-кластера «Таврида» в Крыму. Президент добавил, что за последние пять лет благодаря «Тавриде» сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодёжи.

Российский лидер выразил уверенность, что такой проект даст многое для развития творческих индустрий.